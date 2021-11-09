Минобороны РФ сообщило о разработке новой зенитной ракетной системы С-550

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В России создается новая зенитная ракетная система С-550. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Детальные сведения о новом вооружении не приводятся.

При этом на совещаниях в Сочи, которые прошли 1–3 ноября, Владимир Путин подчеркнул важность опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО. В частности, речь шла о системах С-350, С-500, С-550.

В начале ноября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что РФ может поставить в Китай и Индию новейшие зенитные ракетные системы С-500.

Отмечалось, что потенциальные заявки на поставки ЗРС будут рассматриваться индивидуально в каждом конкретном случае.