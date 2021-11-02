Россия может поставить ЗРС С-500 Китаю и Индии

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что РФ может поставить новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 Китаю и Индии.

Он подчеркнул, что после того, как ракетные системы С-500 получат в нужном объеме ВС России, станет возможным осуществлять поставки на экспорт.

"Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", – рассказал Шугаев в интервью РБК.

По его словам, потенциальные заявки на поставки ЗРС будут рассматривать индивидуально в каждом конкретном случае.

Ранее на полигоне Капустин Яр российская ЗРС С-500 прошла успешные испытания боевой стрельбы по скоростной баллистической цели. После завершения полного цикла испытаний планируется ее поставка в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" относится к системам "земля – воздух". Радиус поражения данного вооружения составляет, по данным из открытых источников, около 600 километров. Система может находить и поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей.

