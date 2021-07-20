ЗРС С-500 прошла успешные испытания стрельбы по скоростной баллистической цели

10:36
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 прошла успешные испытания боевой стрельбы по скоростной баллистической цели, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена", – говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что проведенные стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО.
После завершения полного цикла испытаний планируется поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.
Зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" относится к системам "земля – воздух". Радиус поражения данного вооружения составляет, по данным из открытых источников, около 600 километров. Система может находить и поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей.
Ранее Владимир Путин заявил, что нестабильная обстановка в мире и большое число рисков требуют от Вооруженных сил РФ постоянной и высокой боеготовности. Президент подчеркнул, что в дальнейшем в стране будет развиваться потенциал оборонных предприятий, а также будет совершенствоваться структура и состав армии и флота.
Также президент сообщал, что за 2020 год в российской армии провели все запланированные мероприятия. По словам российского лидера, в их число входят также боевые учения.
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