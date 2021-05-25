Путин назвал факторы боеготовности Вооруженных сил РФ

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Владимир Путин объяснил постоянную и высокую боеготовность Вооруженных сил РФ существующими мировыми рисками. Об этом сообщает ТАСС.

"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности", – подчеркнул глава государства.

Ранее президент отметил, что за 2020 год в российской армии провели все запланированные мероприятия. Путин отметил, что в их число входят также боевые учения.

В апреле 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в Вооруженных силах РФ в полной мере завершены основные системные преобразования. В частности, как отметил глава Минобороны, увеличена штатная численность войск.