Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в российской армии

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Основные системные преобразования в Вооруженных силах РФ успешно завершены, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров", – сказал министр в интервью "Российской газете".

Шойгу подчеркнул, что российская армия в настоящее время соответствует уровню наиболее передовых Вооруженных сил.

"Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной", – отметил он.

Ранее Шойгу заявил о перебросе войск НАТО и США к границам РФ. Он также отметил, что основные военные силы силы США и НАТО концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионах. Всего на данный момент рядом с территорией РФ сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации.