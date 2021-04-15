Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в российской армии

15 апреля, 22:08
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ
Основные системные преобразования в Вооруженных силах РФ успешно завершены, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров", – сказал министр в интервью "Российской газете".
Шойгу подчеркнул, что российская армия в настоящее время соответствует уровню наиболее передовых Вооруженных сил.
"Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной", – отметил он.
Ранее Шойгу заявил о перебросе войск НАТО и США к границам РФ. Он также отметил, что основные военные силы силы США и НАТО концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионах. Всего на данный момент рядом с территорией РФ сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации.
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