Шойгу рассказал о войсках США и НАТО у границ России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о перебросе войск НАТО и США к границам РФ. Об этом сообщает RT.

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам", – уточнил Шойгу в ходе совещания в Североморске.

Он также отметил, что основные военные силы силы США и НАТО концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионах.

Всего на данный момент рядом с территорией РФ сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не позволит США угрожать себе и не допустит ущемления собственных интересов. Представитель Кремля отметил, что РФ никогда не стремилась довести отношения с США до ручки.