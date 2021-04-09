Песков оценил заявления США о российской армии у границ Украины

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Россия может принимать любые меры для обеспечения собственной безопасности и не должна отчитываться о дислокации войск на своей территории. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на озабоченность США увеличением группировки российских войск на границе с Украиной.

"Вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории. Россия вольна принимать любые меры по обеспечению своей безопасности", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Представитель Кремля добавил, что при этом Москва обеспокоена обострением ситуации в Донбассе, которая осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных, где было зафиксировано самое большое количество нарушений режима прекращения огня.