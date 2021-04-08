Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих в Донбассе

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных, где было зафиксировано самое большое количество нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что Зеленский также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за то, что те защищают свою страну.

"Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности", – отметил президент.

Кроме того, украинский лидер вручил военным государственные награды и подарки.

В конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.