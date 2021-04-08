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Политика

09:41

Генерал СБУ заявил, что Украина из-за НАТО может потерять несколько областей

политика за рубежом

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Если НАТО вмешается в ситуацию на юго-востоке Украины, Киев может потерять контроль над несколькими областями, считает экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

При этом он сомневается, что Альянс решит поддержать Украину в Донбассе или принять страну в свои ряды.

"Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет", – цитирует его сайт "Комсомольской правды".

Генерал подчеркнул, что сейчас у Украины "нет ни Крыма, ни части Донбасса", а власти хотят войти в НАТО. По его мнению, никто не будет защищать страну, где нет целостности государства, руководства страны, территории и населенных пунктов.

Вовк также считает, что, если Североатлантический альянс вмешается в ситуацию на юго-востоке, будет хуже. Он предположил, что потом НАТО отступит и Украина потеряет Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Николаевскую области.

Ранее США, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу, на которой обсудили рост российской военной активности на границе с Украиной.

Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, с американской стороны присутствовала и. о. замминистра обороны Аманда Дори.

Как сообщил Пентагон, участники подтвердили поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.

Они также назвали действия России дестабилизирующими и направленными на подрыв соглашения, достигнутого при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года.

Также страны пообещали предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать выстраивание потенциала вооруженных сил страны.

В конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

6 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале проверки боевой готовности Вооруженных сил РФ.

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