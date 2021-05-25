Путин заявил, что в 2020 году в армии провели все запланированные мероприятия

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В 2020 году все плановые мероприятия в российской армии удалось провести в полном объеме, несмотря на пандемию. Такое заявление сделал Владимир Путин.
"Особенно отмечу, что в прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме", – цитирует главу государства РИА Новости.
Он добавил, что все задачи решались четко и своевременно, а боеготовность поддерживалась на высоком уровне, что подтвердили проведенные во всех округах проверки.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что основные системные преобразования в Вооруженных силах РФ успешно завершены.
Он подчеркнул, что российская армия в настоящее время соответствует уровню наиболее передовых Вооруженных сил, является современной, мобильной, компактной и боеспособной.
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