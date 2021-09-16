Индия может стать первым покупателем российской ЗРС С-500

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Индия потенциально может стать первым покупателем зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" после того, как она будет поставлена на вооружение в российские войска. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Потенциально, да (может стать первым покупателем. – Прим. ред.). <...> Но в практических планах пока нет договоренностей. И это общая практика: пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не продаем за границу", – приводит его слова ТАСС.

Борисов подчеркнул, что продажа С-500 произойдет не в ближайшие годы и при условии получения соответствующего запроса со стороны Нью-Дели. При этом он напомнил, что Индия является крупнейшим импортером российских вооружений.

Кроме того, страны совместно реализуют производство ракет BrahMos, ведут переговоры по совместному производству вертолетов Ка-226Т. Москва делится в том числе и военными технологиями, при этом отправляемые на экспорт вооружения не должны превосходить российские, заключил вице-премьер.

Ранее на полигоне Капустин Яр российская ЗРС С-500 прошла успешные испытания боевой стрельбы по скоростной баллистической цели. После завершения полного цикла испытаний планируется ее поставка в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" относится к системам "земля – воздух". Радиус поражения данного вооружения составляет, по данным из открытых источников, около 600 километров. Система может находить и поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей.

