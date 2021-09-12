Минск планирует закупить российских вооружений более чем на 1 млрд долларов – Лукашенко

15:14
Фото: depositphotos/palinchak
Белоруссия планирует закупить у России вооружений на сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко сообщает агентство "БелТА".
"В ближайшее время – я подписал позавчера распоряжение – из Российской Федерации поставят нам – не буду говорить, какие деньги и что – десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже С-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", – сказал Лукашенко в ходе военных учений "Запад-2021" на Обуз-Лесновском полигоне.
Он отметил, что российские вооружения поступят в Белоруссию до 2025 года. По его словам, подобные договоренности свидетельствует о том, что страны серьезно подходят к непосредственной близости войск НАТО.
Белорусский лидер добавил, что если в ходе учений какие-то образцы боевой техники "приглянутся" военному руководству страны, то они также будут приобретены у РФ и поставлены на вооружение.
9 сентября в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе встречи президент Белоруссии заявил, что русские и белорусы являются практически единым народом
Он также коснулся интеграции двух стран. По его словам, она является взаимовыгодной, а главная ее цель – рост благосостояния двух народов.
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