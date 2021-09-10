Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии и России является взаимовыгодной

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Интеграция Белоруссии и России является взаимовыгодным процессом, считает белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил белорусский лидер, главной целью процесса интеграции становится рост благосостояния двух народов.
Лукашенко также прокомментировал сообщения о якобы "поглощении" Белоруссии Россией. Белорусский президент отметил, что "этой болезнью он с президентом РФ не болел".
"Если кто-то этим болел, можем подлечить", – подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что при необходимости Россия и Белоруссия готовы мгновенно перейти к более тесным отношениям. Это будет сделано только при соответствующих запросах от граждан, подчеркнул белорусский лидер.
Встреча президентов России и Белоруссии прошла 9 сентября. Лукашенко во время встречи заявил, что русские и белорусы являются практически единым народом.
В свою очередь, Владимир Путин по итогам встречи сообщил, что страны планируют создать единый рынок нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и газа, а также объединить оборонное пространство.
По словам Путина, в рамках Союзного государства также могут создать общее платежное пространство, и выработать единые подходы в трудовое законодательство, социальное страхование и пенсионное обеспечение.
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