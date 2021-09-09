Пакет новых интеграционных документов России и Белоруссии одобрят 10 сентября – кабмин РФ

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Совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов на заседании 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое состоится 10 сентября в Минске", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на предстоящем заседании планируют одобрить новый пакет интеграционных документов. В том числе и проект декрета Высшего государственного совета.
"После этого документы будут направлены на утверждение президентам России и Белоруссии", – цитирует пресс-служба Мишустина.
Премьер-министр напомнил, что правительства обеих стран проделали большую работу по углублению интеграции в Союзном государстве.
"Согласованы Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и все 28 союзных программ", – подчеркнул Мишустин.
Он добавил, что запуск работы по интеграционным программам позволит продвинуться вперед в выполнении Союзного договора, а также вывести на новый уровень торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии.
О планах на подписание программы общей интеграции 31 августа заявил посол республики в РФ Владимир Семашко. Он отметил, что программа требует актуализации в связи с последними международными событиями.
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