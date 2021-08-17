Вице-премьер Белоруссии рассказал о ходе согласования с РФ документов по интеграции

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Москва и Минск почти полностью согласовали пакет интеграционных документов, заявил первый вице-премьер республики Николай Снопков. Об этом сообщает агентство "БелТА".

"Стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего Госсовета Союзного государства об их одобрении", – сказал Снопков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность вхождения Белоруссии в состав России, подчеркнув, что в настоящий момент в этом нет никакой необходимости.

Он заявил, что Белоруссия и Россия и так "живут как единая страна", сохраняя при этом независимость. Для обеспечения тесной экономической интеграции стран нет необходимости в слиянии их государственных аппаратов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия не просто добрый сосед для России, но и ближайший союзник.

Также российский лидер объяснил, что Союзное государство с Белоруссией является моделью глубокой интеграции двух стран, которая позволяет облегчить жизнь рядовым гражданам, создать необходимые условия для экономического развития, а также повысить общую конкурентоспособность.