Правительствам РФ и Белоруссии поручили разработать план противодействия санкциям Запада

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Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам РФ и Белоруссии разработать совместный план противодействия санкциям Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт.

По ее словам, президенты также затронули тему снятия остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.

Эйсмонт уточнила, что банки Белоруссии будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций. Также она сообщила, что стоимость природного газа в 2022 году не окажется выше цены нынешнего года. Окончательно ее определят до конца 2021 года.

Накануне сообщалось, что Путин и Лукашенко договорились о заморозке цены на газ для Белоруссии на уровне 2021 года. Также лидеры достигли договоренности о кредитной поддержке Минска.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко не внезапная. Он отметил, что президенты договорились о ней некоторое время назад. Песков добавил, что лидеры России и Белоруссии часто общаются, а подобные разговоры носят рабочий формат. В этот раз решено было не анонсировать встречу, что никоим образом не умаляет ее значение.