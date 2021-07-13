Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP
Русский язык не является собственностью России, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Газета.ру".
"Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить", – отметил президент.
По его словам, украинца не будут штрафовать, если он будет разговаривать на русском языке.
"Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык – это не собственность России", – объяснил Зеленский.
Он добавил, что в настоящее время к вопросу государственного языка возвращаться не стоит, поскольку на Украине на законодательном уровне все уже решено.
"У нас есть украинский язык – единственный государственный язык, это закреплено в конституции", – заключил глава Украины.
Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить суть статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" с ним лично. Он отметил тот факт, что материал вышел на двух языках – русском и украинском.
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