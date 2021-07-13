В Совфеде оценили реакцию Зеленского на статью Путина о единстве народов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Снисходительный тон и выраженная ироничность реакции Владимира Зеленского на статью Владимира Путина об исторической связи русских и украинцев являются неуместными, заявил член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что Зеленский не успел ознакомиться со статьей, поскольку он, вероятно, настолько "нарасхват в мире".

"Можно положительно оценить только одно: то, что он отреагировал на статью", – сказал Цеков.

Сенатор подчеркнул, что данная статья прежде всего обращена к украинцам, а не к властям Украины. При этом Цеков полагает, что диалог между Москвой и Киевом на самом высоком уровне рано или поздно обязательно состоится.

Новая аналитическая статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на сайте Кремля. В ней президент назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. Он считает, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее анти-Россию.

Комментируя статью, Зеленский заявил, что готов обсудить ее суть лично с Путиным. Украинский президент отметил тот факт, что материал вышел на двух языках – русском и украинском. Однако он признался, что пока всю статью прочитать не успел из-за недостаточного количества времени. Зеленский заверил, что весь текст изучит при возможности.