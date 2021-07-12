Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского

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Владимир Путин назвал предвыборные обещания Владимира Зеленского враньем. Такое мнение он высказал в своей статье об отношениях с Украиной.

Российский лидер отметил, что основным лозунгом президента Украины был мир, однако обещания не были исполнены.

"Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем", – написал Путин.

Он подчеркнул, что в чем-то ситуация в стране и вокруг Донбасса деградировала.

Ранее стало известно, что Владимир Путин написал статью, посвященную русско-украинской тематике. Публикация получила название "Об историческом единстве русских и украинцев".

Путин напомнил, что в трудные 1990-е годы и в новом тысячелетии Россия оказала Украине весомую поддержку, однако в Киеве используют свою "политическую арифметику". При этом российский лидер подчеркнул, что культурное наследие РФ и Украины поделить невозможно.