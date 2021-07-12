Путин написал статью об Украине

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Новая аналитическая статья президента РФ Владимира Путина, посвященная русско-украинской тематике, опубликована на сайте Кремля.

Во время прямой линии 30 июня Путин заявил, что собирается написать статью по истории русского народа и его связи с Украиной. Он выразил надежду, что со статьей ознакомятся жители обеих стран. Публикация получила название "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегодняшней ситуации", – сказано в статье.

Путин напомнил, что в трудные 1990-е годы и в новом тысячелетии Россия оказала Украине весомую поддержку, однако в Киеве используют свою "политическую арифметику".

При этом российский лидер подчеркнул, что культурное наследие РФ и Украины поделить невозможно.

"За многие века раздроб­ленности, жизни в разных госу­дарствах воз­никли регио­нальные языковые особенности, говоры. Язык литературный обогащался за счет народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском. Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?" – написал Путин.

В статье также отмечено, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система. По словам президента, глубине кооперации, которая была 30 лет назад, могли бы позавидовать в ЕС.

Кроме того, Путин дал оценку отношениям между странами. Глава государства отметил, что выводы об отдельном от русского украинском народе еще в XIX веке строились на вымыслах, использовались как инструмент соперничества.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для России и ее будущего.

До этого президент России подготовил специальную статью для одного из ведущих изданий Германии. Она была посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.