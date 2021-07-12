Путин написал статью об Украине

Фото: kremlin.ru
Новая аналитическая статья президента РФ Владимира Путина, посвященная русско-украинской тематике, опубликована на сайте Кремля.
Во время прямой линии 30 июня Путин заявил, что собирается написать статью по истории русского народа и его связи с Украиной. Он выразил надежду, что со статьей ознакомятся жители обеих стран. Публикация получила название "Об историческом единстве русских и украинцев".
"Русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегодняшней ситуации", – сказано в статье.
Путин напомнил, что в трудные 1990-е годы и в новом тысячелетии Россия оказала Украине весомую поддержку, однако в Киеве используют свою "политическую арифметику".
При этом российский лидер подчеркнул, что культурное наследие РФ и Украины поделить невозможно.
"За многие века раздробленности, жизни в разных государствах возникли региональные языковые особенности, говоры. Язык литературный обогащался за счет народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском. Книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами. Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?" – написал Путин.
В статье также отмечено, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система. По словам президента, глубине кооперации, которая была 30 лет назад, могли бы позавидовать в ЕС.
Кроме того, Путин дал оценку отношениям между странами. Глава государства отметил, что выводы об отдельном от русского украинском народе еще в XIX веке строились на вымыслах, использовались как инструмент соперничества.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для России и ее будущего.
До этого президент России подготовил специальную статью для одного из ведущих изданий Германии. Она была посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: