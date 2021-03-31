Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

19:15

ФСБ обнародовала документы к столетию Отряда особого назначения ВЧК

политика

Фото: fsb.ru

ФСБ опубликовала на своем сайте уникальные архивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Среди опубликованных документов оказались фотографии первых руководителей ВЧК и ОСНАЗа, фотографии из повседневной жизни бойцов и документальные материалы по истории отряда.

Одним из документов оказалась выписка из табеля караула по охране XII Всероссийского съезда и III Всесоюзного съезда Советов, проходивших в мае 1925 года в Большом театре в Москве. В ней перечисляется, какие автомобили с пассажирами можно было пропускать к месту события.

Также обнародована служебная записка начальника штаба ДОН и начальника оперативной части на имя секретаря коллегии ОГПУ о двух происшествиях, произошедших в июле 1926 года. В первом из них на двоих безоружных солдат ДОН ночью в Москве в районе Хамовников напали шестеро неизвестных, желавших отобрать лошадей у бойцов. Во втором случае в карауле по охране Народного комиссариата финансов СССР была произведена случайная тревога по неосторожности одного из кассиров, задевшего рычаг тревожной сигнализации.

Также были опубликованы и документы, подтверждающие массовые страдания от цинги в начале 1920-х годов из-за отсутствия полноценного питания.

11 июня 1921 года старший врач санитарной части ВЧК сообщал командиру ОСНАЗа Климову, что по причине значительного количества цинготных заболеваний необходимо разнообразить пищу, поскольку из-за одних лишь селедки и каши возникала цинга.

"В пищу надлежит включить овощи и кислоты. Лимонная кислота для пищи может быть вам доставлена через санчасть", – писал доктор в записке.

Однако нужды отряда были проигнорированы. В одном из документов отмечалось, что ОСНАЗ просил организацию Упродмоскгуб, ведавшую распределением продуктов в столичном регионе, о замене рыбы на мясо, а пшеницы – или свежими овощами, или квашеной капустой. В ответ на просьбу никакого ответа от чиновников не последовало.

Ранее в РГБ отреставрировали тысячелетнее Мариинское Евангелие. Принято считать, что рукопись была найдена известным ученым и коллекционером Виктором Ивановичем Григоровичем на Афоне в русском скиту Успения Пресвятой Богородицы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать