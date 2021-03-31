ФСБ обнародовала документы к столетию Отряда особого назначения ВЧК

Фото: fsb.ru
ФСБ опубликовала на своем сайте уникальные архивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии.
Среди опубликованных документов оказались фотографии первых руководителей ВЧК и ОСНАЗа, фотографии из повседневной жизни бойцов и документальные материалы по истории отряда.
Одним из документов оказалась выписка из табеля караула по охране XII Всероссийского съезда и III Всесоюзного съезда Советов, проходивших в мае 1925 года в Большом театре в Москве. В ней перечисляется, какие автомобили с пассажирами можно было пропускать к месту события.
Также обнародована служебная записка начальника штаба ДОН и начальника оперативной части на имя секретаря коллегии ОГПУ о двух происшествиях, произошедших в июле 1926 года. В первом из них на двоих безоружных солдат ДОН ночью в Москве в районе Хамовников напали шестеро неизвестных, желавших отобрать лошадей у бойцов. Во втором случае в карауле по охране Народного комиссариата финансов СССР была произведена случайная тревога по неосторожности одного из кассиров, задевшего рычаг тревожной сигнализации.
Также были опубликованы и документы, подтверждающие массовые страдания от цинги в начале 1920-х годов из-за отсутствия полноценного питания.
11 июня 1921 года старший врач санитарной части ВЧК сообщал командиру ОСНАЗа Климову, что по причине значительного количества цинготных заболеваний необходимо разнообразить пищу, поскольку из-за одних лишь селедки и каши возникала цинга.
"В пищу надлежит включить овощи и кислоты. Лимонная кислота для пищи может быть вам доставлена через санчасть", – писал доктор в записке.
Однако нужды отряда были проигнорированы. В одном из документов отмечалось, что ОСНАЗ просил организацию Упродмоскгуб, ведавшую распределением продуктов в столичном регионе, о замене рыбы на мясо, а пшеницы – или свежими овощами, или квашеной капустой. В ответ на просьбу никакого ответа от чиновников не последовало.
Ранее в РГБ отреставрировали тысячелетнее Мариинское Евангелие. Принято считать, что рукопись была найдена известным ученым и коллекционером Виктором Ивановичем Григоровичем на Афоне в русском скиту Успения Пресвятой Богородицы.
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