В РГБ отреставрировали тысячелетнее Мариинское Евангелие

Фото: пресс-служба РГБ
В Доме Пашкова 5 апреля в 11:00 состоится презентация книжного памятника ранней славянской глаголической письменности – Мариинского Евангелия (X–XI вв.). Эта рукопись имеет непреходящее научное и культурно-историческое значение.
Закрытая торжественная презентация пройдет в рамках работы V Международного научно-практического семинара "Реставрация документа: консерватизм и инновации – 2021".
Принято считать, что рукопись была найдена известным ученым и коллекционером Виктором Ивановичем Григоровичем на Афоне, в русском скиту Успения Пресвятой Богородицы.
Древнейшую рукопись украшают растительные и плетеные орнаменты, а на страницах можно увидеть три миниатюры: Марк, Лука и Иоанн (евангелисты). Исследователи предполагают, что была и четвертая миниатюра – евангелиста Матфея, но со временем эта страница была утрачена.
На сегодняшний день в мире насчитывается всего 11 древнейших рукописей, написанных глаголицей. Мариинское Евангелие, хранящееся в фондах РГБ, одна из них.
Ценнейший экспонат Ленинки стал доступен экспертам и широкой публике благодаря долгому и кропотливому труду отдела реставрации РГБ. Специалисты высочайшего класса работали над памятником почти два года. Прежде чем приступить к работе, химики и биологи отдела провели целый комплекс исследований, раскрывающих все тайны древнейшей рукописи. Были проведены более пяти реставрационных советов с привлечением специалистов из крупнейших реставрационных центров Москвы. Самые большие сложности возникли с реставрацией миниатюры с изображением евангелиста Луки. Лист нуждался в деликатной очистке и восстановлении значительных фрагментов утраченного пергамента и текста.
Впервые прикоснуться к таинству мастерства специалистов и взглянуть на древнейшую рукопись сможет любой желающий. В дни проведения V Международного научно-практического семинара "Реставрация документа: консерватизм и инновации – 2021" будет доступна экскурсия по выставке "Искусство создавать. Творческий поиск облика книги". Центральное место экспозиции займет Мариинское Евангелие, а также можно будет посетить лекции и мастер-классы от ведущих реставраторов страны.
Записаться на публичные мероприятия семинара можно по телефону 8 (495) 609-95-90.
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