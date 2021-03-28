МГУ прокомментировал петицию о "варварской реставрации" вуза

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Работы по проведению капитального ремонта аудиторий МГУ соответствуют утвержденному Мосгорнаследнием проекту, рассказали в пресс-службе вуза.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция о якобы незаконных работах по демонтажу интерьеров исторических аудиторий университета. По мнению авторов документа, мебель и отделка помещений являются предметами охраны памятника истории – комплекса зданий МГУ.

"Эти действия привели к фактическому уничтожению подлинных исторических интерьеров учебных аудиторий 1950-х годов с сохранившейся мебелью и отделкой, выполненной из карпатского дуба и бука", – приводит РБК сообщение авторов.

В МГУ заявили, что в поточной аудитории 01 запланирован ремонт пола, реставрация и воссоздание мебели и ремонт светильников.

"За 68 лет покрытие пола пришло в негодность, его износ – более 70 процентов. В рамках ремонта пол будет воссоздан по образцу 1953 года из дубового штучного паркета", – подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что Большая биологическая аудитория требует полного обновления.

"В аварийном состоянии находятся отопительная, вентиляционная системы, система электроснабжения и кондиционирования. Утрачены отдельные элементы паркета, декоративно-прикладного искусства, отслоилась штукатурка на стенах и потолке", – объяснили в МГУ, добавив, что методика по реставрации исторического облика аудитории была согласована с департаментом культурного наследия Москвы 28 сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что жилой дом XIX века в Нижнем Кисельном переулке капитально отремонтируют. Дом 3, строение 1, в Нижнем Кисельном переулке построен в 1889 году. В рамках проекта планируется провести отделочные и ремонтные работы, а также обновить инженерные коммуникации.

