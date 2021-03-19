Около 2 тыс домов включены в программу капремонта 2021 года в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве в программу капремонта 2021 года включены около 2 тысяч домов.

"И достаточно большое количество рабочих-ремонтников работает на жилом фонде. Примерно около 40 тысяч человек в летний пиковый период работает на ремонте жилого фонда", – сказал он в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, в программе всего 28 тысяч многоквартирных домов. Ремонт идет круглый год.

"Зимой мы ремонтировали то, что не мешает жителям: мы делаем транзиты по подвальным помещениям, по чердачным помещениям. В летний период мы занимаемся ремонтом жилого фонда", – пояснил Бирюков.

Заммэра также отметил, что сейчас в столице нет лифтов, которые бы эксплуатировались более 25 лет. В период с 2011 года было заменено 38 тысяч лифтов.

Ранее он рассказал, что столичные коммунальщики уже приступили к подготовке к следующей зиме.

По его словам, с 9 марта специалисты начали проводить мероприятия без отключения потребителей. Кроме того, городские службы начнут опрессовку инженерных тепловых систем после остановки подачи теплоносителя.