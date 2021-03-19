Городские службы Москвы уже начали готовиться к следующей зиме – Бирюков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные коммунальщики уже приступили к подготовке к следующей зиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, с 9 марта специалисты начали проводить мероприятия без отключения потребителей. Кроме того, городские службы начнут опрессовку инженерных тепловых систем после остановки подачи теплоносителя.



"Это будет тогда, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет выше плюс 8 градусов, и начнем готовить и жилой фонд, и объекты социальной сферы, промышленности и так далее", – уточнил Бирюков.

Он также добавил, что планируется подготовить около 200 объектов теплогенерации – 73 тысячи зданий и сооружений в столице, или более 550 миллионов квадратных метров объектов жилого фонда и недвижимости, которые получают тепло.

Ранее заммэра сообщил, что около 10 миллионов цветов украсят Москву в майские праздники. Бирюков уточнил, что примерно 50 миллионов цветов, включая осенние посадки, будут украшать Москву в течение всего весеннего и летнего периода.