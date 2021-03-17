Капремонт ждет дом середины ХХ века в Пресненском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Пресненском районе проведут капремонт многоквартирного дома, который построили в 1959 году. Его обновят внутри и снаружи, также в здании поменяют ряд коммуникаций. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Основные работы в рамках капремонта будут включать обновление фасада, кровли и блок внутренних работ, в том числе на чердаке и в подвале, а также замену и модернизацию ряда коммуникаций", – уточнила руководитель Мосгосэкспертизы. По ее словам, снаружи стены данного здания и цоколь очистят, обработают антисептиком в местах замачивания.
Ожидается, что также заменят оконные отливы, обновят площадку входа в здание, установят новые флагодержатели и систему наружного водостока.
В планах поменять в подъездах полы на лестничных клетках, междуэтажных площадках и в тамбурах. Стены отремонтируют, окрасят по подготовленной поверхности.
Как обратила внимание Анна Яковлева, важной частью капитального ремонта станет обновление инженерных коммуникаций.
"Для системы электроснабжения предусмотрена замена вводно-распределительного устройства, этажных щитов и магистральных стояков квартир, а также общедомового освещения", – подчеркнула она.
В зонах замены инженерных коммуникаций по всему объему здания выполнят восстановительные работы. При капитальном ремонте сохранится существующий архитектурный облик дома.
Ранее говорилось, что капитальный ремонт крыш проведут в 94 домах ЮЗАО. Будет заменено покрытие, отремонтирована система водостока, заменены ограждения.
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