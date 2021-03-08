Отделение почты в Капотне отремонтируют

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В почтовом отделении района Капотня планируют провести комплексный ремонт, передает портал мэра и правительства Москвы.

Проект преобразований согласовала Москомэкспертиза. В рамках работ планируется обновить здание снаружи и изнутри, оборудовать отделение новой техникой.

В частности, фасад здания очистят, стены и колонны покрасят, остекление заменят на современные витражи. Также отремонтируют входную группу, служебный вход, окна загрузки и площадки разгрузки.

"Внутренний блок работ предусматривает замену перегородок и покрытия полов, устройство модульных и реечных подвесных потолков, очистку и покраску стен, частичную замену их облицовки. В помещениях установят двери, в том числе металлические противопожарные, заменят кассовое окно", – поделился председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Уточняется, что в отделении почты будет установлена система, которая позволит распределять потоки посетителей, управлять персоналом и собирать статистические данные. Здание также сделают комфортным для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в ходе работ будет заменена канализация и внутренний водосток, отопление и вентиляция.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт проведут в многоквартирном доме на Старой Басманной улице, который ранее принадлежал персидскому торговцу Аджи-Мамеду Усейну ага Аминезарбе.