Отделение почты в Капотне отремонтируют

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В почтовом отделении района Капотня планируют провести комплексный ремонт, передает портал мэра и правительства Москвы.
Проект преобразований согласовала Москомэкспертиза. В рамках работ планируется обновить здание снаружи и изнутри, оборудовать отделение новой техникой.
В частности, фасад здания очистят, стены и колонны покрасят, остекление заменят на современные витражи. Также отремонтируют входную группу, служебный вход, окна загрузки и площадки разгрузки.
"Внутренний блок работ предусматривает замену перегородок и покрытия полов, устройство модульных и реечных подвесных потолков, очистку и покраску стен, частичную замену их облицовки. В помещениях установят двери, в том числе металлические противопожарные, заменят кассовое окно", – поделился председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Уточняется, что в отделении почты будет установлена система, которая позволит распределять потоки посетителей, управлять персоналом и собирать статистические данные. Здание также сделают комфортным для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, в ходе работ будет заменена канализация и внутренний водосток, отопление и вентиляция.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт проведут в многоквартирном доме на Старой Басманной улице, который ранее принадлежал персидскому торговцу Аджи-Мамеду Усейну ага Аминезарбе.
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