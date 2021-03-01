Доходный дом в Филипповском переулке отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта доходного дома Н. М. Борщова в Филипповском переулке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что проект предполагает ремонт фасада и внутренней отделки здания, а также обновление инженерных систем. При этом существующую планировку помещений сохранят.

"Традиционно правительство Москвы уделяет значительное внимание сохранению объектов культуры и истории столицы. Город, в свою очередь, реализует целый комплекс мер по восстановлению зданий, являющихся значимыми для архитектурного облика столицы. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта бывшего доходного дома Н. М. Борщова, построенного в 1890 году по проекту архитекторов И. И. Поздеева и С. Е. Ованесьянца", – заявил председатель ведомства Валерий Леонов.

Уточняется, что специалисты отреставрируют штукатурный слой рустованного фасада, обновят декоративные элементы, входные двери, заменят пожарную лестницу, а также восстановят ворота во двор и арочный проход. Старые окна будут заменены на аналогичные деревянные с сохранением оригинальной расстекловки. Кроме того, в здании частично отремонтируют кровлю и чердак.

"Внутри дома окрасят стены и потолок лестничных клеток, обновят напольное покрытие в местах общего пользования, заменят почтовые ящики, а также установят таблички и указатели на этажах и у входов в подъезды. Кроме того, отремонтируют деревянные перила, металлические ограждения лестничных маршей и электрощитовую комнату", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый̆ и основоположник отечественной̆ экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.