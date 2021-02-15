Историческое здание отремонтируют на Остоженке

Фото: портал мэра и правительства Москв
В Москве отремонтируют дом Варваринского акционерного общества домовладельцев, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Пятиэтажный дом находится по адресу улица Остоженка, дом 7, строение 1. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также будут приведены в порядок ограждения лестниц, деревянные поручни, архитектурные элементы и окна.
"Проектные решения в рамках проведения капитального ремонта предусматривают ремонт чердачных и подвальных помещений, а также цоколя и стен фасада. Запланированы расчистка фасада от старой краски, обработка в местах замоканий биоцидным препаратом, гидрофобизация, ремонт штукатурного слоя и окраска по подготовленной поверхности", – отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Помимо этого, специалисты установят входные двери с запирающим устройством, номерные таблички на входах в подъезды и кронштейны для фасадного флагштока.
В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, детяели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый и основоположник отечественной экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.
Ранее сообщалось, что в 2021 году за счет городских субсидий отреставрируют девять жилых многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков рассказал, что специалистам предстоит отреставрировать сложные архитектурные элементы, включая лепной декор, штукатурку, тянутые карнизы, барельефы, художественные ограждения балконов и парапетов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: