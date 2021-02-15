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Город

08:38

Историческое здание отремонтируют на Остоженке

город

Фото: портал мэра и правительства Москв

В Москве отремонтируют дом Варваринского акционерного общества домовладельцев, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Пятиэтажный дом находится по адресу улица Остоженка, дом 7, строение 1. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также будут приведены в порядок ограждения лестниц, деревянные поручни, архитектурные элементы и окна.

"Проектные решения в рамках проведения капитального ремонта предусматривают ремонт чердачных и подвальных помещений, а также цоколя и стен фасада. Запланированы расчистка фасада от старой краски, обработка в местах замоканий биоцидным препаратом, гидрофобизация, ремонт штукатурного слоя и окраска по подготовленной поверхности", – отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Помимо этого, специалисты установят входные двери с запирающим устройством, номерные таблички на входах в подъезды и кронштейны для фасадного флагштока.

В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, детяели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый и основоположник отечественной экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.

Ранее сообщалось, что в 2021 году за счет городских субсидий отреставрируют девять жилых многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков рассказал, что специалистам предстоит отреставрировать сложные архитектурные элементы, включая лепной декор, штукатурку, тянутые карнизы, барельефы, художественные ограждения балконов и парапетов.

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