Свыше 1300 крыш отремонтируют в Москве в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В этом году по региональной программе капитального ремонта специалисты планируют привести в порядок 1353 кровли типовых многоквартирных домов и исторических зданий в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Планируется, что 267 крыш отремонтируют в Центральном округе города. На втором месте находится Южный административный округ Москвы. Там отремонтируют 151 крышу. Кроме того, приведут в порядок кровли жилых домов в Зеленоградском, Троицком и других округах столицы.
Общая площадь всех крыш, которые будут ремонтировать в этом году, составляет около двух миллионов квадратных метров.
Капитальный ремонт крыш затронет и исторические здания, которые были признаны памятниками архитектуры.
В общей сложности специалисты отремонтируют 43 кровли домов – объектов культурного наследия. Среди них Дом московского купеческого общества, находящийся на улице Солянке.
Доходный дом Троицкого подворья также планируют ремонтировать. Четырехэтажное здание в псевдорусском стиле было построено в 1915 году по проекту архитектора Александра Латкова.
В рамках капитального ремонта крыш осуществляется полная замена старого кровельного покрытия. Рабочие еще будут ремонтировать стыки плит, места примыкания кровли, а также менять ограждения.
Капитальный ремонт плоских крыш является сезонным вид работ, в результате работы организованы только при плюсовой температуре в Москве.
Все ремонтные работы выполняются согласно разработанной для каждого дома проектной документацией. Перед эти документы проходят государственную экспертизу.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется в городе с 2015 года. В настоящий момент в нее входит свыше 28 тысяч домов общей площадью более 258 миллионов квадратных метров. Ко всему прочему, ремонтируются подвалы, подъезды, фундаменты, фасады, крыши.
Ранее в России предложили ограничить время ремонта в жилых домах. Уточняется, что данное нововведение не затронет новостройки до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
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