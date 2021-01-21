Более 3 тыс лифтов заменят в столице по программе капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в рамках программы капремонта планируется заменить более 3 тысяч лифтов, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы по замене оборудования начаты во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Всего будет заменено 3 005 лифтов", – сказал он.
Заммэра отметил, что лифты необходимо менять после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.
"Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники, с 2011 года в Москве заменили более 36 тысяч лифтов", – сказал он.
Бирюков рассказал, что если в подъезде несколько лифтов, то их меняют по очереди.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют отремонтировать по программе капремонта почти 4,5 тысячи многоквартирных домов в 2021–2023 годах. Как рассказывал Бирюков, все работы, перенесенные с 2020 на 2021 год, будут выполнены в полном объеме.
Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Москве с 2015 года. Она охватывает 27 920 зданий, то есть почти каждую четвертую многоэтажку в городе.
Столичная программа капремонта рассчитана до 2044 года. В многоэтажках собираются отремонтировать более 350 тысяч инженерных систем и конструкций, привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.
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