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16:44

Жилой дом 1938 года постройки в Замоскворечье капитально отремонтируют

город строительство Мой район

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт ждет многоквартирный жилой дом 1938 года постройки, расположенный по адресу: улица Кожевническая, дом 5. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

В ходе работ окрасят фасад, заменят входные и подвальные дверные блоки, установят новые межэтажные карнизы и флагшток. Также отремонтируют подвал и электрощитовую.

В подъездах обновят покрытие полов, потолков и стен. Торцы и ступени лестниц покрасят, установят новые поручни ограждений и плинтусы. В местах общего пользования заменят окна, а на чердаке утеплят полы.

Запланировано обновление системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ремонт проведут в зонах замены коммуникаций, включая восстановление настенной плитки в санузлах, ванных и на кухнях.

В Даниловском районе проведут капитальный ремонт жилого дома 1925 года постройки. Здание является частью ансамбля жилых домов для рабочих фабрики "Гознак".

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