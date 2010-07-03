Жилой дом 1938 года постройки в Замоскворечье капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт ждет многоквартирный жилой дом 1938 года постройки, расположенный по адресу: улица Кожевническая, дом 5. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

В ходе работ окрасят фасад, заменят входные и подвальные дверные блоки, установят новые межэтажные карнизы и флагшток. Также отремонтируют подвал и электрощитовую.

В подъездах обновят покрытие полов, потолков и стен. Торцы и ступени лестниц покрасят, установят новые поручни ограждений и плинтусы. В местах общего пользования заменят окна, а на чердаке утеплят полы.

Запланировано обновление системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ремонт проведут в зонах замены коммуникаций, включая восстановление настенной плитки в санузлах, ванных и на кухнях.

В Даниловском районе проведут капитальный ремонт жилого дома 1925 года постройки. Здание является частью ансамбля жилых домов для рабочих фабрики "Гознак".