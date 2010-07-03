На Поварской улице отремонтируют жилой дом 1917 года постройки

Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта жилого дома 1917 года постройки на Арбате. Четырехэтажное здание, построенное по индивидуальному проекту, располагается на улице Поварской, доме 23, строении 1, сообщает Агентство "Москва".
Планируется провести ремонт штукатурного слоя и окрасить стены фасада, цоколя и декоративных элементов. Строители заменят подоконные отливы, системы наружного водостока и флагодержатели, восстановят покрытия входной площадки и ступеней крыльца входа.
На балконах устроят новые балконные плиты и произведут мелкий ремонт металлических элементов. В зонах замены коммуникаций предусмотрен восстановительный ремонт, в том числе санузлов с заменой напольной плитки и окраской потолка.
Ранее сообщалось, что реставрация главного дома городской усадьбы Попова и Елагина в центре Москвы завершится к ноябрю. После ремонта в здании разместится посольство Южной Осетии.
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