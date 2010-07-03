Прачечной Дома Наркомфина вернули исторический облик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершилась реставрация прачечной Дома Наркомфина на Новинском бульваре, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что работы длились более года. Зданию вернули исторический облик.

Специалисты воссоздали объемно-пространственную структуру здания редакции 1932 года, исторические входы в здание со стороны главного фасада и со стороны открытой террасы, а также восстановили поверхность наружной лестницы, кровлю и террасу.

Во время реставрации интерьеров специалисты восстановили лестницу, деревянные раздвижные окна, двери и пол на первом этаже, установили металлические ручки и задвижки.

В будущем в здании планируют открыть кафе и общественные пространства.

В этом году в эксплуатацию ввели еще два объекта – комплекс зданий НИУ ВШЭ на Покровском бульваре и новую очередь наземно-подземного паркинга с сопутствующей инфраструктурой на участке № 16 Б в "Москва-Сити".

В конце марта Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации примерно 700 объектов культурного наследия столицы. При этом 200 из них планируют восстановить до конца года, уточнил мэр.