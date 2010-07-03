Собянин осмотрел новый корпус НИУ ВШЭ на Покровском бульваре

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин осмотрел новый корпус Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" по адресу: Покровский бульвар, дом 11, передает Агентство "Москва".

Мэр оценил аудитории и библиотеку, а также пообщался с преподавателями и студентами.

"Закончилась многолетняя работа по строительству нового корпуса Высшей школы экономики. Теперь это один из самых крупных корпусов в Москве среди студенческих кампусов", – отметил градоначальник, добавив, что корпус получился просторным, светлым и красивым. В заключении Собянин поздравил коллектив НИУ ВШЭ с новосельем.

Вместе с тем ректор Ярослав Кузьминов рассказал, что в корпусе расположены факультеты экономических и компьютерных наук. Последние, по словам Кузьминова, фактически обогнали традиционных "лидеров" – экономистов и юристов.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заметила, что столичное правительство проводит системную работу по поддержке высшего образования в городе и регулярно реализует совместные проекты с вузами – в частности, с МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова и Первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова.

Новый комплекс на Покровском бульваре сможет принять более 3,5 тысяч студентов и 2 тысяч преподавателей. Открытие произойдет вместе с началом нового учебного года 2 сентября.

Ранее Собянин открыл новый корпус школы № 2045, совмещенной с детским садом, в Зеленограде, и встретился с родителями детей, которые в наступающем учебном году пойдут туда учиться. По словам мэра, в одном блоке смогут заниматься дошколята, и практически там же расположится блок начальных классов. Его будут передавать в начальную школу, если школьников окажется больше, чем тех, кто ходит в детсад.