Собянин осмотрел новый корпус НИУ ВШЭ на Покровском бульваре

23 августа, 20:10
23 августа, 20:10
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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин осмотрел новый корпус Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" по адресу: Покровский бульвар, дом 11, передает Агентство "Москва".
Мэр оценил аудитории и библиотеку, а также пообщался с преподавателями и студентами.
"Закончилась многолетняя работа по строительству нового корпуса Высшей школы экономики. Теперь это один из самых крупных корпусов в Москве среди студенческих кампусов", – отметил градоначальник, добавив, что корпус получился просторным, светлым и красивым. В заключении Собянин поздравил коллектив НИУ ВШЭ с новосельем.
Вместе с тем ректор Ярослав Кузьминов рассказал, что в корпусе расположены факультеты экономических и компьютерных наук. Последние, по словам Кузьминова, фактически обогнали традиционных "лидеров" – экономистов и юристов.
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заметила, что столичное правительство проводит системную работу по поддержке высшего образования в городе и регулярно реализует совместные проекты с вузами – в частности, с МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова и Первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова.
Новый комплекс на Покровском бульваре сможет принять более 3,5 тысяч студентов и 2 тысяч преподавателей. Открытие произойдет вместе с началом нового учебного года 2 сентября.
Ранее Собянин открыл новый корпус школы № 2045, совмещенной с детским садом, в Зеленограде, и встретился с родителями детей, которые в наступающем учебном году пойдут туда учиться. По словам мэра, в одном блоке смогут заниматься дошколята, и практически там же расположится блок начальных классов. Его будут передавать в начальную школу, если школьников окажется больше, чем тех, кто ходит в детсад.
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