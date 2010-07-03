В "Москва-Сити" построили гигантский паркинг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В деловом центре "Москва-Сити" завершили строительство наземно-подземного паркинга на три тысячи машиномест. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Объект возведен за счет инвестора рядом с башнями "Око" и "Федерация".

Здание включает в себя пять подземных этажей и четырнадцать наземных. С 12 по 14 размещаются офисы, на остальных наземных и подземных этажах – парковочные места.



Ранее сообщалось, что государство получит небоскреб в "Москва-Сити". Речь идет о башне IQ-квартала, куда переместились Минкомсвязи, Минпромторг и Минэкономразвития. Нынешний владелец – компания "Дом.РФ" – передаст здание в госсобственность. Это случится после того, как "Дом.РФ" компенсирует все затраты на покупку небоскреба в бизнес-центре и организацию переезда ведомств.

"Москва-Сити" – один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Это крупная зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.



"Москва в цифрах": "Москва-Сити"

До конца 2020 года в столице собираются построить еще несколько высотных зданий. В их числе комплекс Neva Towers, который будет иметь две башни в 77 и 63 этажа. Главным высокоэтажным жилым комплексом станет Headliner, который возведут неподалеку от делового центра.

Кроме того, запланировано строительство небоскреба Grand Tower. Проект разработало подразделение бюро Werner Sobek, специалистами руководил немецкий архитектор и инженер Вернер Зобек. Высота нового здания, которое появится на краю делового центра, составит 283 метра. У него будут хорошие видовые характеристики и узнаваемый силуэт.

