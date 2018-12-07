Какие небоскребы появятся в Москве до конца 2020 года

Небоскребами принято считать жилые либо офисные здания выше 150 м. Сейчас на территории столицы – более 30 таких домов, а чуть более низких, выше 100 метров, более сотни. О том, какие еще небоскребы построят в ближайшие два года, читайте в материале портала Москва 24.

Neva Towers

Высотный комплекс Neva Towers в деловом центре "Москва-Сити" будет иметь две башни в 77 и 63 этажа. Первая составит 338 метров. Этот небоскреб будет полностью жилым. Основная функция второй башни (290 метров) тоже жилая: офисы предполагается расположить лишь до 26-го этажа.

Neva Towers. Фото: renaissance development

Высотки будет объединять четырехэтажный стилобат, в котором расположатся торговая галерея, рестораны и паркинг. По мере вырастания башни сужаются, а уступы-веранды увеличиваются. Помимо жилых секций там разместятся фитнес-центр, спа-комплекс с бассейном, отель и зоны для досуга. Сейчас меньшая башня достроена до 38 этажа, вторая башня достигла высоты 76 этажей (на ней заканчивают остекление). Достроить оба небоскреба планируют до конца 2020 года.

Headliner

Недалеко от Делового центра – в Большом Сити – главным высокоэтажным жилым комплексом станет Headliner, или "Цeнтp-Cити", на Шмитoвcком пpoeзде. Сейчас ведется установка фасадов на первом 53-х этажном небоскребе (175 метров) и трех корпусах в 45-48 этажей. Квартиры ЖК Headliner будут оснащать элементами "умного" дома.

Жилые небоскребы "Headliner". Фото: head-liner.ru

Помимо квартир в корпусах расположатся магазины, аптека, кафе, офисные помещения и физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом. Для жителей будет доступна подземная и наземная парковка с более 600 машино-местами. По данным инвестора, дома первой очереди ЖК Headliner будут достроены уже в 2019 году.

Capital Towers

Capital Towers – это жилой комплекс премиум-класса, который строят на месте бывшего теннисного клуба на Краснопресненской набережной. Две башни комплекса – Park и River – "вырастут" до 61 этажа (212 метров), третья – City – до 65 этажей (270 метров). Для автолюбителей построят пятиуровневую подземную парковку с достаточным количеством машино-мест и зарядкой для электромобилей, а скоростные лифты позволят добраться с верхних этажей до самого низа всего за 40 секунд. Система очистки воздуха будет работать по технологии "умного" дома.

На данный момент на объекте завершились пока только работы по устройству основной части котлована башен, выполнено устройство стены в грунте по периметру участка, свайное поле и водопонижение. Также сделали устройство бетонной подготовки и армирование фундаментной плиты. Несмотря на небыстрый темп строительства, все три башни обещают сдать уже в третьем квартале 2020 года.

"Небо"

Всего по проекту на Мичуринском проспекте построят три башни-пластины по 176 метров (52 этажа). Здания будут украшены облицовочными металлическими панелями цвета "серебристый металлик" в футуристическом стиле. В составе комплекса предусмотрен подземный паркинг на 940 машино-мест, детский клуб, а также коммерческие помещения под объекты торговли и социально-бытовой инфраструктуры.

На данный момент уже возвели первые этажи небоскребов. Первый уже поднялся над землей на 14 этажей, второй – на шесть этажей, у третьего пока четыре этажа. Закончить строить планируют в 2020 году.

Silver

В жилом комплексе Silver строят 52-этажную высотку (182 метра) с применением уникальных технологических разработок и материалов высотного строительства. Проект жилого комплекса разработан в российском архитектурном бюро, здания будут облицованы керамогранитной плиткой с авторскими рисунками, фасад башни будет украшен волнообразными серебристыми линиями, сами дома будут с подсветкой. Монолит 20-этажного дома, который будет обрамлять небоскреб, уже достроен. А само 52-этажное здание в проезде Серебрякова должны построить в конце 2020 года.