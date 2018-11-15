Московские долгострои. Новая жизнь "замерших" на годы проектов столицы

Ховринская больница, площадь Павелецкого вокзала, "Синий зуб", учебные корпуса медакадемии имени Сеченова долгие годы стояли, огороженные заборами. В следующем году знаменитые столичные долгострои начнут новую главу в своей истории. О том, что появится на месте брошенных строений и что создадут в обновленных помещениях, читайте в материале портала Москва 24.

От палат к квартирам

Фото: Агентство Москва

Первые дома на месте снесенной Ховринской больницы начнут строить в начале апреля 2019 года. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, демонтаж долгостроя на северо-западе Москвы завершится к концу февраля 2019 года. Параллельно идут работы по проектированию жилья, которое здесь построят.

"Проект будет готов в течение трех-четырех месяцев после завершения сноса. Таким образом, уже в апреле мы сможем начать строительство жилья на этой площадке", – пояснил глава Стройкомплекса, отметив, что часть новостроек будет отведена для переселенцев по программе реновации.

Основные конструкции строения будут разобраны до конца этого года, а к концу февраля вывезут все отходы. "Работы на площадке ведутся круглосуточно: днем сносятся корпуса здания больницы, по ночам планируется организовать вывоз строительного мусора", – отметил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Разбирать корпуса больницы-долгостроя начали даже раньше срока – 23 октября 2018 года. А 6 ноября 2018 года стартовал основной этап сноса с помощью тяжелой спецтехники. Верхние этажи 45-метрового здания демонтируют два эксклюзивных экскаватора-разрушителя.

На месте Ховринской больницы планируется в течение ближайших двух-трех лет построить четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом. Первые этажи будут полностью нежилыми, а на первом подземном уровне создадут парковку. Общая площадь возведенной недвижимости составит около 315 тысяч квадратных метров, из них 200 тысяч отведут под квартиры.

Ховринка строилась по уникальному архитектурному проекту. В ее основании – равнобедренный треугольник с разветвлениями на концах. Здание, способное вместить 1,3 тысячи пациентов, возводили пять лет: с 1980-го по 1985-й. В новые корпуса даже начали завозить мебель и аппаратуру, но неожиданно прекратили. А еще через семь лет, в 1992 году, строительство окончательно заморозили. По всей вероятности, инженеры допустили серьезную ошибку при проектировании. Место для медицинского центра выбрали болотистое, на русле реки Лихоборки, заключенной в трубу. Из-за этого подвалы больницы начали заполняться грунтовыми водами еще во время строительства, а к 2017 году корпуса ушли под воду на двенадцать метров. До 2009 года недостроенную Ховринскую больницу не охраняли. Из-за чего удаленное от посторонних глаз место облюбовали различные неформальные сообщества: сталкеры, граффитчики, любители рейва. После череды несчастных случаев на территории долгостроя зловещую больницу обнесли забором с колючей проволокой, а с 2011 года комплекс находится под наблюдением постоянной охраны. В июне 2012 года Мосгорстройнадзор включил Ховринскую больницу в перечень объектов, строительство которых решено отменить, так как постройка была изношена на 65% и не подлежала восстановлению. Несколько лет площадка выставлялась на торги, но желающих приобрести обветшавший недострой не нашлось. Поэтому в 2016 году власти города приняли решение о сносе здания и возведении жилья за счет бюджета.



Зуб на юго-западе

Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис

Стеклянную высотку на проспекте Вернадского, которую москвичи окрестили "Синий зуб" или "Стекляшка", достроят в 2021 году. Согласно тендерной документации, на реконструкцию здания, простоявшего 25 лет без жизни, из федерального бюджета выделено 9,938 миллиарда рублей.

В обновленном здании создадут учебную зону РАНХиГСа с лекционными аудиториями и деканатом, административно-общественный центр с конференц-залом, а также спортивно-физкультурный комплекс.

"На территории высотки появятся также зона проживания слушателей курсов академии, точки питания и подземная парковка для персонала", – рассказал ранее журналистам директор по административно-хозяйственной деятельности РАНХиГС Роман Гущин.

Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис

Он отметил также, что для возобновления работ выделены средства, разработана документация и выдано разрешение на строительство. После реконструкции площадь недостроенного здания увеличится на семь тысяч квадратных метров и составит 162 тысячи "квадратов".

Изначально здание необычной архитектуры задумывалось как третий учебный корпус академии народного хозяйства СССР с пятизвездочным отелем и бизнес-центром "Зенит". За основу проекта взяли конкурсную работу итальянского архитектора Лучано Перини – по задумке, здание должно было состоять из пяти кристаллов. Но российские архитекторы проект доработали: в итоге получилась композиция в виде кристаллообразного монолита переменной высоты, длины и ширины с навесными стенами, отделанными светоотражающими стеклянными панелями. Деньги на строительство выделили итальянские кредитные организации, а разрешение на привлечение иностранных инвестиций дал Совмин СССР в 1990 году. В 1991 году началось строительство. Металлический каркас здания был произведен в Италии, а собирали его в России. Возводили 22-этажную "стекляшку" стремительно – буквально за два года здание было построено на 90%. К концу 1993 года работали лифты, эскалаторы, в гостиничных апартаментах установили ванны, смонтировали электросети, системы кондиционирования. Однако перед самым завершением строительства, в 1994 году, в Италии арестовали руководителей компании, возводившей небоскреб. Счета заморозили, и строительство "Синего зуба" остановилось. До 2006 года у здания не было никакого правового статуса. Затем на пять лет оно перешло в федеральную собственность, а в 2011 году его передали на баланс РАНХиГС. За эти годы вандалы испортили здание как изнутри, так и снаружи.



Осушение "павелецкого озера"

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

В 2019 году на площади Павелецкого вокзала начнется долгожданное обновление. На месте огромной ямы, заполненной водой, скорее всего, разобьют парк, а под землей построят торговый центр и многоуровневый паркинг. Откроется площадь после реконструкции в 2020 году. Об этом порталу Москва 24 сообщила пресс-секретарь группы компаний ПИК Татьяна Гулина-Сейранян.

Проект благоустройства площади Павелецкого вокзала в 2015 году разработало архитектурное бюро WALL. Разрытая площадь, по их задумке, должна превратится в прогулочную зону и место отдыха площадью 3,41 гектара. В парке предложено создать разные зоны отдыха: "аллею тишины", отделяющую трамвайные пути от жилых домов, зону "лес", а также всесезонный парк, где будут проходить выставки, лектории и кинопоказы под открытым небом.

Проектное решение. Архитектурное бюро Wall

Подземная зона, предположительно, опустится в недра на шесть этажей. Минус первый этаж соединит городскую площадь с терминалом "Аэроэкспресса", вокзалом и метро. На минус втором, третьем и четвертом уровнях расположатся коммерческие площади и зоны торговли: кинотеатры, библиотеки, арт-объекты, музеи, магазины и технические помещения. А на самых нижних этажах обустроят парковку.





Проектное решение. Архитектурное бюро Wall

В прошлом году свое видение благоустройства Павелецкой площади предложил институт "Моспроект-2". Архитекторы также запроектировали строительство трехуровневого подземного торгового центра, уходящего под землю на 15 метров. Согласно их проекту, на самом нижнем этаже будет организован паркинг на 500 машиномест, чуть выше расположатся магазины, кинотеатр и на самом верху – зона фудкорта, освещенная естественным светом.

Проектное решение. Архитектурное бюро Wall

В центре площади уместно, считают сотрудники проектного института, разбить небольшой сквер, от которого прямыми рядами в направлении от вокзала к Садовому кольцу будут высажены невысокие деревья и газон. Там же появятся скамейки и зоны отдыха.

"Окончательный проект реконструкции Павелецкой площади будет принят в течение месяца", – отметила представитель группы компаний ПИК.

Площадь Павелецкого вокзала огородили для рытья котлована в 2003 году. Строительные работы начались в 2007 году, но возведение торгового центра прекратилось после создания под землей бетонных стен в 2011 году. С тех пор объект стоял заброшенным. В октябре 2014 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила передачу проекта новому инвестору, а два года назад – 20 октября 2016 – ГЗК приняла решение построить на площади многофункциональный торговый комплекс. Планировалось разбить перед зданием вокзала городской парк с пешеходными и велосипедными дорожками, а личные автомобили хотели убрать на парковку под землю. Согласно информации столичного градостроительного комплекса, обновление площади перед Павелецким вокзалом должно завершиться в конце 2020 года вместе со строительством ТПУ "Павелецкая".



Корпуса для будущих докторов

Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис

За счет городского бюджета будут достроены учебно-лабораторные корпуса Московской медицинской академии (Первый МГМУ) имени Сеченова на западе столицы, которые десять лет стоят в полуготовом состоянии. Об этом сообщила председатель Москомархитекутры Юлиана Княжевская. По ее словам, в корпусах расположатся учебные классы, лекционные залы, медицинские и методические кабинеты, а также кафе, столовая, офисы, технические и вспомогательные помещения. Лаборатории же оснастят современной техникой и оборудованием.

Проектное решение. Фото: stroi.mos.ru

Долгострой юго-запада Москвы на проспекте Вернадского (владение 90, корпус 12 и владение 96, корпус 3 в районе Тропарево-Никулино) восстановят за счет бюджетных средств. В августе этого года его включили в адресную инвестиционную программу (АИП) города.

Проектное решение. Фото: stroi.mos.ru

Два корпуса на пять и шесть этажей будут соединены, под ними расположится общая подземная парковка для сотрудников учебно-лабораторных корпусов.