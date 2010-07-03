Москвичи смогут посетить смотровую площадку башни "Око" по карте "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посетить смотровую площадку на крыше башни "Око" теперь можно по карте "Тройка". При оплате с электронного кошелька спишется стоимость билета, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Новый сервис стал доступен с 10 июня.

"Он удобен для пассажиров, более 90% которых используют эту карту для оплаты проезда в городском общественном транспорте", – отметили в пресс-службе Московского метрополитена.

Смотровая площадка находится в деловом центре "Москва-Сити" на высоте 354 метра. Она является одной из самых высоких в Европе.

Сейчас картой "Тройка" можно оплатить проезд на всех видах городского общественного транспорта, проезд по канатной дороге от "Лужников" до Воробьевых гор, а также посещение 45 музеев и выставочных залов.

Ранее столичная подземка выпустила карты "Тройка", посвященные новым станциям Сокольнической линии. В продажу поступили 40 тысяч экземпляров, по 10 тысяч в дизайне каждой станции.

