Небоскреб для чиновников в "Москва-Сити" перейдет в собственность государства

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Госкомпания "Дом.РФ" передаст государству в виде дивидендов башню в "Москва-Сити", в которую в 2019 году переехали Минкомсвязи, Минпромторг и Минэкономразвития.

Как уточнили в госкомпании, это случится после того, как "Дом.РФ" компенсирует все затраты на покупку небоскреба в бизнес-центре и организацию переезда ведомств.

Госкорпорация приобрела башню за 24,1 миллиарда рублей, а организация переезда обошлась в восемь миллиардов, свидетельствуют тендеры на сайте госзакупок.

Возвращать потраченные деньги "Дом.РФ" будет за счет сдачи башни в аренду чиновникам, а также вовлечения в оборот прежних зданий ведомств, пишет газета "Известия".

Сейчас ведомства арендуют у "Дом.РФ" помещения в башне IQ-квартала "Москва-Сити" за 3,7 миллиарда рублей в год. В свою очередь госкомпания выступила организатором переезда чиновников по поручению правительства.

Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что в ведомстве остались недовольны условиями в новых офисах в "Москва-Сити". По его словам, сотрудникам придется приспосабливаться к работе в некомфортной обстановке.