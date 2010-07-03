Небоскреб для чиновников в "Москва-Сити" перейдет в собственность государства

Госкомпания "Дом.РФ" передаст государству в виде дивидендов башню в "Москва-Сити", в которую в 2019 году переехали Минкомсвязи, Минпромторг и Минэкономразвития.
Как уточнили в госкомпании, это случится после того, как "Дом.РФ" компенсирует все затраты на покупку небоскреба в бизнес-центре и организацию переезда ведомств.
Госкорпорация приобрела башню за 24,1 миллиарда рублей, а организация переезда обошлась в восемь миллиардов, свидетельствуют тендеры на сайте госзакупок.
Возвращать потраченные деньги "Дом.РФ" будет за счет сдачи башни в аренду чиновникам, а также вовлечения в оборот прежних зданий ведомств, пишет газета "Известия".
Сейчас ведомства арендуют у "Дом.РФ" помещения в башне IQ-квартала "Москва-Сити" за 3,7 миллиарда рублей в год. В свою очередь госкомпания выступила организатором переезда чиновников по поручению правительства.
Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что в ведомстве остались недовольны условиями в новых офисах в "Москва-Сити". По его словам, сотрудникам придется приспосабливаться к работе в некомфортной обстановке.
Ряд правительственных структур готовятся переехать в "Москва-Сити"
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