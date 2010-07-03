Медведев рассказал о судьбе зданий министерств после переезда в "Москва-Сити"

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Здания, в которых до переезда в "Москва-Сити" размещались центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи, могут переоборудовать в культурные центры. С таким предложением выступил Дмитрий Медведев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Чтобы не получилось так, что министерства переехали в одно здание, а здания, которые были, неизвестно кому достались. И никакой выгоды от этого государству нет", – заявил премьер.

Ведомства переезжают офис, оборудованный в 42-этажной башне комплекса "IQ-квартал". Новые рабочие помещения подготовили для порядка пяти тысяч сотрудников.

Предполагается, что это позволит повысить эффективность работы и взаимодействия министерств, а также сэкономит бюджетные средства на содержание офисных помещений и охрану.

"Вместо 12 или даже больше административных зданий, которые были разбросаны по всей Москве, ведомства теперь сосредоточены в одном месте — на площади, которая в два раза меньше, и это должно принести экономию", – подчеркнул Медведев.

Содержанием новых офисов, площадь которых составляет 69 тысяч квадратных метров, займется единый центр поддержки.