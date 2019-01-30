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16:25

В Минкомсвязи ужаснулись условиям работы в новых офисах в "Москва-Сити"

власть

16:25

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В Минкомсвязи остались недовольны условиями в новых офисах ведомства в "Москва-Сити". Сотрудникам придется приспосабливаться к работе в некомфортной обстановке, рассказал замглавы министерства Олег Иванов.

Он признался, что его и его коллег "огорошили", сообщив, что переезд ведомства в "Москва-Сити" состоится до апреля 2019 года. "Мы там походили, посмотрели − ужаснулись. Очень сложно работать в "оупенспейсе" двум−трем департаментам одновременно", − цитирует Иванова Агентство "Москва".

Замглавы Минкомсвязи признался, что пока затрудняется сказать, как организуют работу с большим количеством документов на новом месте. Придется "как-то приспосабливаться", отметил Иванов. "Уже предусмотрели модели наушников", − добавил чиновник.

По решению правительства, три ведомства: Минпромторг, Минкомсвязь и Минэкономразвития, − должны до конца года переехать в новые офисы. Они расположены в многофункциональном комплексе "IQ-квартал" делового центра "Москва-Сити" на Пресненской набережной.

власть

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