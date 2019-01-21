В башне "Москва-Сити" для министерств завершают оформление офисов в стиле open space

Фото: ТАСС/Максим Григорьев/Башня "IQ-квартала" (в центре), куда переедут госслужащие

В ближайшее время завершится подготовка башни в "Москва-Сити" к переезду федеральных министерств и ведомств. Эту информацию порталу Москва 24 подтвердила компания "Дом.рф", являющаяся собственником 42-х этажного бизнес-центра на Пресненской набережной, дом 10, строение 2. Башню приобрели в ноябре 2017 года за 24,9 миллиарда рублей специально под переезд чиновников. Здесь для госслужащих уже почти готовы открытые помещения в стиле оpen spaсe. В Минкомсвязи уже рассказали, что займут с 10 по 12 этажи.

По плану правительства России, в Москва-Сити переместятся сотрудники трех министерств: Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития, четырех федеральных агентств: Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества, а также Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта, федерального автономного учреждения "Национальный институт аккредитации" и федерального казенного учреждения "Центр поддержки", подведомственного Минэкономразвития.

"Комплекс работ по отделке и оборудованию помещений будет завершен в запланированные сроки. В настоящий момент ведется работа по подготовке помещений к переезду сотрудников", – заявили порталу Москва 24 в компании.

Переезд начнется, по всей вероятности, в первом квартале 2019 года. Готовность к смене адреса в этот срок порталу Москва 24 подтвердили в Росаккредитации. "Переезд Росаккредитации запланирован на первый квартал 2019 года", – отметили в пресс-службе ведомства. Покинуть занимаемые здания министерствам и службам необходимо до начала июля. "Помещения должны быть освобождены до конца второго квартала текущего года", – пояснили в Росаккредитации.

В Москва-Сити переедут около четырех тысяч чиновников. По данным Росстата, в министерствах и ведомствах, которые готовятся к переезду, в 2016 году работало 3,8 тысячи человек.

На виду у коллег

Для работников федеральных органов в высотке Москва-Сити готовят офисные помещения в стиле оpen spaсe. "Планировочные решения выполнены по типу "открытого пространства"", – отметили в компании. Тем, кто сейчас трудится в кабинетах, придется привыкать к работе в открытых залах.

Переезд не должен значительно отразиться на распорядке дня госслужащих. "Существенных изменений в организации рабочего процесса пока не планируется. Изменения коснутся функций жизнеобеспечения, которые централизуются", – рассказал порталу Москва 24 замглавы Минкомсвязи России Олег Войтенко.

По его словам, в здание на Пресненской набережной переедут все сотрудники министерства. Минкомсвязи готовится занять три этажа. "Планируется, что Минкомсвязь займет с 10-го по 12-й этажи (из 42-х этажей небоскреба. – Москва 24), но в планах возможны изменения", – отметил Войтенко.

Как распределят между чиновниками остальные этажи башни, пока не ясно. "Поэтажное размещение находится на стадии утверждения", – заявили в Росаккредитации.

В офисах предусмотрены также переговорные, кухни, принтерные, гардеробные и складские помещения. Сотрудники смогут пользоваться конференц-залами, столовой, рестораном, приемной.

Какие здания в Москве освободятся?

Центральный телеграф. Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Минкомсвязи покинет здание Центрального телеграфа на Тверской, дом 7. Кадастровая стоимость всего здания на конец 2018 года, согласно данным Департамента городского имущества Москвы, составила 13 миллиардов 546 миллионов 024 тысячи рублей.

Дом в центре Москвы построили в 1929 году в переходном стиле от модерна к конструктивизму. Семиэтажное здание с подвальным этажом является памятником архитектуры и причислено к объектам культурного наследия.

По словам замминистра Войтенко, помещения на Тверской, дом 7 сейчас находятся в оперативном управлении Минкомсвязи.

Минэкономразвития освободит здания на 1-ой Тверской-Ямской, Овчинниковской набережной и Красной Пресне.

Министерство промышленности и торговли до переезда будет располагаться в доме по адресу Китайгородский проезд, дом 7, строение 1, построенном в 1917 году. Его кадастровая стоимость – один миллиард 466 миллионов 708 тысяч рублей.

В этом же здании сейчас находится Росстандарт, сотрудники которого заходят через пятый подъезд. Работники Россимущества размещены в трех зданиях: Ермолаевский переулок, дом 3, Рыбный переулок, дом 3, Никольский переулок, дом 9, строение 1. Кстати, в Ермолаевском переулке самый современный офис – семиэтажное здание с тремя подземными этажами построено в 2011 году.

Ермолаевский переулок, дом 3. Одно из зданий Росимущества. Фото: google.maps

У службы во владении историческое здание в Рыбном переулке. Трехэтажный дом построили в 1850 году. Третье здание, из которого съедет Росимущество, – пятиэтажный дом в Никольском переулке, дом 9, строение 1.

Ростуризм выедет с Мясницкой, дом 47, из здания, построенного в 1927 году в семиэтажном исполнении с двумя подвальными этажами. Росаккредитация покинет 14-ти этажный офис советского времени, постройки 1964 года на Вавилова, дом 7.

По планам правительства, здания, которые освободят федеральные органы власти, будут вовлечены в рыночный оборот. Их продадут с открытых аукционов. Реализацией зданий, по всей вероятности, займется "Дом.рф", но лишь после того, как Правительство передаст компании агентские полномочия в отношении этих объектов.

Новая жизнь в Сити

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Башню высотой 169 метров, или 42 этажа, в ММДЦ Москва-Сити "Дом.рф" приобрел у девелоперской компании. "Для финансирования приобретения помещений в башне компания использовала собственные средства и привлеченные при помощи выпуска биржевых облигаций. Справедливая рыночная стоимость объекта была определена независимым оценщиком", – добавили в компании.

Распоряжение покупатель получил от правительства России. А проработать концепцию переезда некоторых федеральных органов поручил Дмитрий Медведев в мае 2017 года.

Общий метраж площадей высотки 74,6 тысячи квадратов. Вместе со зданием купили 327 машино-мест на подземной парковке.

Подготовка здания к переезду в Москва-Сити началась 15 января 2018 года. За этот год была разработана концепция современной рабочей среды, выполнен дизайн-проект, а затем его воплотили в жизнь. В помещениях башни провели строительные, монтажные работы. Компания также оборудовала офисы мебелью и всей необходимой оргтехникой.

Работа, отдых и пересадка

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Строительство многофункционального комплекса "IQ-квартал" завершилась в октябре 2017 года. Мосгорстройнадзор проверил здание на безопасность и выдал разрешение на эксплуатацию.

Вообще "IQ-квартал" в Москва-Сити состоит из трех башен: в первой, высотой в 21 этаж, расположены более двухсот апартаментов, во второй будут офисы, а третью, самую высокую 42-х этажную башню, отдадут госслужащим. Все три здания объединены общим подземным пространством.

В итоге общая площадь комплекса составляет 228 тысяч квадратных метров. Многофункциональный комплекс "IQ-квартал" возведен за счет инвестора. Его построила нидерландская компания.

В перспективе "IQ-квартал" должен стать главным транспортно-пересадочным узлом "Москва-Сити" с многоуровневым терминалом. В нем разместятся зал ожидания, билетные кассы, санузлы, комната матери и ребенка, пункт охраны общественного порядка, медпункт, предприятия общественного питания и торговли, оздоровительный центр (SPA и фитнес-зал).

По словам председателя Мосгорстройнадзора Олега Антосенко, терминал соединит несколько подземных зон со станциями метро и остановками городского транспорта.