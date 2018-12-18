В "Москва-Сити" появится 283-метровый небоскреб

Проект небоскреба Grand Tower, который построят на территории "Москва-Сити", разработало столичное подразделение бюро Werner Sobek. Специалистами руководил немецкий архитектор и инженер Вернер Зобек, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.
Высота нового здания, которое появится на краю делового центра, составит 283 метра. У него будут хорошие видовые характеристики и узнаваемый силуэт.
Фото: Стройкомплекс
"Комплекс состоит из стилобатной части и располагающихся на ней двух башен. Между башнями в вертикальном стеклянном объеме запроектированы переходные мосты, зоны отдыха с видом на город и зимние сады", – рассказал Кузнецов.
Прежде бюро придумало Mercedes-Benz Museum и здание-сферу для ЭКСПО-2017 в Астане. Общая площадь нового проекта компании составит порядка 400 тысяч квадратных метров. В небоскребе, помимо офисов, разместят торговые площади, кафе, рестораны, конференц-зону и подземный паркинг.
Отмечается, что Grand Tower может стать первым в стране небоскребом, получившим сертификат LEED Gold на здание в целом. "Благодаря высокому стандарту "зеленого" строительства удастся снизить операционные расходы до 20%", – добавили в пресс-службе.
Фото: Стройкомплекс
До конца 2020 года в Москве собираются построить еще несколько высотных зданий. В их числе комплекс Neva Towers в "Москве-Сити", который будет иметь две башни в 77 и 63 этажа. А главным высокоэтажным жилым комплексом станет Headliner, который возведут неподалеку от делового центра.
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