Реставрацию городской усадьбы Попова и Елагина завершат к ноябрю

Реставрация главного дома городской усадьбы Попова и Елагина в центре Москвы завершится к ноябрю. После ремонта в здании разместится посольство Южной Осетии, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.
Усадьба XIX века расположена между Покровским бульваром и Земляным валом, на углу Лялина и Барашевского переулков. Она является объектом культурного наследия федерального значения.
Ремонтные работы начались в марте. Строители укрепили фундамент, заменили кровлю, деревянные перекрытия и лестничные пролеты, привели в порядок фасад здания.
Также в особняке заменили окна и двери, отреставрировали оконные наличники, часть стен покрыли декоративной штукатуркой и плиткой. Была проведена реставрация почти 200 квадратных метров кирпичной кладки лицевой поверхности стен.
Ранее в Москве завершилась реставрация здания посольства республики Чили. Двухэтажному особняку с подвалом и мезонином в Денежном переулке вернули облик образца начала XX века.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.