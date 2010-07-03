Реставрацию городской усадьбы Попова и Елагина завершат к ноябрю

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Реставрация главного дома городской усадьбы Попова и Елагина в центре Москвы завершится к ноябрю. После ремонта в здании разместится посольство Южной Осетии, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.

Усадьба XIX века расположена между Покровским бульваром и Земляным валом, на углу Лялина и Барашевского переулков. Она является объектом культурного наследия федерального значения.

Ремонтные работы начались в марте. Строители укрепили фундамент, заменили кровлю, деревянные перекрытия и лестничные пролеты, привели в порядок фасад здания.

Также в особняке заменили окна и двери, отреставрировали оконные наличники, часть стен покрыли декоративной штукатуркой и плиткой. Была проведена реставрация почти 200 квадратных метров кирпичной кладки лицевой поверхности стен.

Ранее в Москве завершилась реставрация здания посольства республики Чили. Двухэтажному особняку с подвалом и мезонином в Денежном переулке вернули облик образца начала XX века.