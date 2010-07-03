Заканчивается реставрация фасадов здания посольства Бразилии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Завершается реставрация фасадов здания бразильского посольства. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Этот кирпичный особняк был построен в 1876 году в неорусском стиле. Проект разработал архитектор Александр Каминский. Изначально особняк был двухэтажным, на первом этаже – контора, на втором – жилые помещения. В начале XX века особняк стал доходным домом.

После революции здание перешло в собственность государства. В 1928 году в нем разместили общежитие для старых большевиков. В это время был построен третий этаж.

В 1963 году особняк передали посольству Бразилии. Он находится в собственности диппредставительства с 1988 года.

"Это уникальный образец неорусской архитектуры, ее отличают затейливые элементы декора и обилие ярких цветов в оформлении. Поверхность стен главного фасада отделана облицовочным кирпичом разных цветов, он выложен ромбовидным рисунком. Полукруглые окна первого этажа обрамлены архивольтами – наличниками, обрамляющими дугу дверного или оконного проема. Они соединены между собой широкой декоративной полосой – фризом. Окна второго и третьего этажей декорированы наличниками в виде кокошников. Углы здания украшены изразцовыми цветными полуколонками с гирьками, а стены – небольшими панно из цветных изразцов с растительными рисунками. Венчает особняк высокая крыша пирамидальной формы с ажурным декором на коньке", – сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Реставрация фасадов и ограды началась в июне 2019 года. Стены очистили от грязи и пыли, укрепили кирпичную кладку. Сейчас специалисты приводят в порядок облицовочный кирпич, реставрируют изразцы, воссоздают элементы, восстанавливают деревянные окна и парадные двери. Затем они воссоздадут утраченный ажурный декор на коньке крыши.

В октябре планируется завершить работы.

По историческим документам и фотографиям также будет воссоздан лепной декор, карнизы, розетки, дубовый паркет. Интерьеры будут готовы в 2020 году.

Здание посольства Бразилии – объект культурного наследия федерального значения.

За последние восемь лет в Москве отреставрировали более 1200 исторических зданий. Недавно закончилась реставрация усадьбы Андрея Сытина. Это один из немногих образцов застройки Москвы до пожара 1812 года.

