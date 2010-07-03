Завершается реставрация фасадов дома купца Быкова в центре Москвы

17 сентября, 22:29
17 сентября, 22:29
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Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
В центре столицы на пересечении 2-й Брестской улицы и улицы Юлиуса Фучика завершается реставрация внешних фасадов доходного дома Василия Быкова, здание было построен в 1909 году по проекту архитектора Льва Кекушева и признано объектом культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В 2009 году в доме случился пожар, огонь уничтожил кровлю и часть деревянных перекрытий, также оказались повреждены интерьеры, а часть четвертого этажа просто выгорела. Комплексная реставрация началась в 2013 году. Специалисты расчистили стены, устранили следы пожара, возвели временную кровлю и затем провели работы по конструктиву здания. Далее началось восстановление исторического облика.
Отмечается, что были воссозданы элементы убранства, аттиков и парапетов, а также утраченные части штукатурки наружных стен. Фасады загрунтовали и покрасили, на аттике установили вазоны, кроме того – открыли заложенные в XX веке проемы и смонтировали постоянную кровлю, подведя современные системы вентиляции и пожаротушения.
Сейчас идет реставрация парадной лестницы, также устанавливаются окна и двери. В парадных помещениях второго этажа воссоздадут подлинные элементы декора.
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