Согласован проект реконструкции Детского музыкального театра юного актера

13:24
13:24
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Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Власти Москвы согласовали проект реконструкции фасада Детского музыкального театра юного актера в Басманном районе.
Архитекторы скорректировали цветовое решение, все здание решено выполнить в светлой гамме, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.
"Основная идея заключается в аллюзии на классический театр. При беглом взгляде кажется, что надстройка является продолжением исторической части фасада, но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это перевернутое изображение первых трех этажей", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В отделке будут использовать штукатурку и декоративные панели из фибробетона.
Театр находится на улице Макаренко в центре столицы. В обновленном здании расположатся зрительный зал на 300 мест, репетиционный зал, артистические и вокальные классы для индивидуальных занятий, студия звукозаписи, театральное кафе, помещения для сотрудников театра.
При реставрации специалисты заменят кровлю, обустроят козырьки над входами и выходами. Фасад не изменится, так как здание имеет историческую ценность и является неотъемлемой частью ансамбля улицы.
Ранее сообщалось, что более 1 300 памятников архитектуры было отреставрировано в Москве за последние годы. Около 500 из них было отреставрировано за счет частных инвесторов. С 2010 года количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилось более чем в пять раз. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 94 процентов.
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