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08:35

Скейт-парк и пешеходный маршрут появились в Котловке

город Мой район

08:35

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Фото: mos.ru

Часть работ по благоустройству района Котловка завершена, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Работы велись одновременно в 23 дворах.

В итоге установлены новые спортивные и детские площадки, скейт-парк, благоустроен дворик с арт-объектом в виде трех дельфинов. На территории между улицами Нагорная, Ремизова и Академика Векшинского появился пешеходный маршрут длиной 2,5 километра.

Восстановлена спортивно-игровая зона. Глава управы района Котловка Владимир Промыслов рассказал, что специалисты нашли архивные документы, согласно которым ранее в этом месте располагался школьный стадион.

"Мы его практически восстановили в прежних габаритах. Еще там появилась беговая дорожка, которой могут пользоваться все желающие. Также построен парк для любителей экстремального катания на самокатах, которым любители спорта уже активно пользуются", – пояснил он.

В будущем возле школы №626 на улице Ремизова появится парк, в котором можно будет кататься на скейтбордах и на самокатах. Рядом обустроят современную площадку для стритбола и установят спортивные тренажеры. К открытию детей ждут новая волейбольная площадка, беговые дорожки и прыжковые ямы.

Ранее сообщалось, что два жилых комплекса с физкультурно-оздоровительным комплексом, школой и поликлиникой планируют возвести в столичных районах Нагорный и Котловка.

Кроме того, здесь планируется построить образовательный блок на 575 мест площадью 10 тысяч квадратных метров, включающий школу на 400 мест с дошкольным отделением на 175 мест, а также детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену площадью 7,5 тысячи квадратных метров. Также планируется сделать конечную остановку общественного транспорта, реконструировать инженерную инфраструктуру, расширить участок улицы Ремизова от пересечения с Электролитным проездом до пересечения с проектируемым проездом №406.

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город Мой район

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