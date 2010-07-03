Два жилых комплекса планируют построить в районах Нагорный и Котловка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Два жилых комплекса с физкультурно-оздоровительным комплексом, школой и поликлиникой планируют возвести в столичных районах Нагорный и Котловка, сообщает в пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.

По словам Левкина, в составе каждого ЖК будет работать ФОК, передает Агентство "Москва".

"Кроме того, здесь планируется построить образовательный блок на 575 мест площадью 10 тысяч квадратных метров, включающий школу на 400 мест с дошкольным отделением на 175 мест, а также детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену площадью 7,5 тысячи квадратных метров", – приводятся в сообщении слова Левкина.

Он отметил, что также планируется сделать конечную остановку общественного транспорта, реконструировать инженерную инфраструктуру, расширить участок улицы Ремизова от пересечения с Электролитным проездом до пересечения с проектируемым проездом №406.

Ранее сообщалось, что архитектурный совет Москвы одобрил концепцию многофункционального жилого комплекса в районе Филевский парк. Комплекс будет состоять из ряда многосекционных корпусов с модульными фасадами. В его составе появятся несколько общеобразовательных объектов, поликлиника с многопрофильным оздоровительным центром, спорткомплекс и подземные парковки. На крышах обустроят 30 общественных и 20 частных террас. На первых этажах откроют кафе, парикмахерские, аптеки и магазины.

