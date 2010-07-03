Два жилых комплекса планируют построить в районах Нагорный и Котловка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Два жилых комплекса с физкультурно-оздоровительным комплексом, школой и поликлиникой планируют возвести в столичных районах Нагорный и Котловка, сообщает в пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
"Кроме того, здесь планируется построить образовательный блок на 575 мест площадью 10 тысяч квадратных метров, включающий школу на 400 мест с дошкольным отделением на 175 мест, а также детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену площадью 7,5 тысячи квадратных метров", – приводятся в сообщении слова Левкина.
Он отметил, что также планируется сделать конечную остановку общественного транспорта, реконструировать инженерную инфраструктуру, расширить участок улицы Ремизова от пересечения с Электролитным проездом до пересечения с проектируемым проездом №406.
Ранее сообщалось, что архитектурный совет Москвы одобрил концепцию многофункционального жилого комплекса в районе Филевский парк. Комплекс будет состоять из ряда многосекционных корпусов с модульными фасадами. В его составе появятся несколько общеобразовательных объектов, поликлиника с многопрофильным оздоровительным центром, спорткомплекс и подземные парковки. На крышах обустроят 30 общественных и 20 частных террас. На первых этажах откроют кафе, парикмахерские, аптеки и магазины.
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